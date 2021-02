Acționarii majoritari ai ROMPREST s-au întâlnit miercuri cu primarul sectorului 1, Clotilde Armand, pentru a găsi o soluție de rezolvare a crizei colectării gunoiului, declanșată de cei care se erijează în administratori ai companiei gigant din domeniul salubrității.

„Detaco Ltd, in calitate de actionar in Compania Romprest Service S.A. („Romprest”), cu un procent al detinerilor de 42,6916%, a dat curs invitatiei publice transmisa de catre doamna Clotilde Armand, Primarul Sectorului 1 Bucuresti, astfel incat astazi, 10.02.2021, a avut loc o intrunire intre Doamna Primar si reprezentantii Detaco Ltd.

In cadrul discutiilor a fost analizata situatia starii aparent conflictuale dintre Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti si Compania Romprest. A rezultat in mod evident faptul ca acest asa-zis conflict a fost generat artificial, ca urmare a actiunilor si afirmatiilor determinate de modul lipsit de profesionalism si etica al persoanelor care se erijeaza in conducatori ai Romprest.

Partile au evidentiat interesul si disponibilitatea de a continua colaborarea si de a mentine in vigoare contractul de salubrizare incheiat cu Romprest, pe principii de transparenta, onestitate si respectarea calitatii serviciilor de salubrizare. A rezultat ca exista o viziune comuna privind imbunatatirea calitatii serviciilor de salubrizare si a managementului integrat al deseurilor, sens in care doamna Primar Clotilde Armand si-a aratat disponibilitatea si sustinerea pentru definirea unui program pe termen mediu in cadrul caruia eforturile partilor sa fie conjugate si integrate, astfel incat activitatea de salubrizare si cele conexe acesteia in Sectorul 1 Bucuresti sa devina un etalon de performanta, in sprijinul cetatenilor si a protectiei mediului inconjurator.

Fata de situatia actuala, Detaco Ltd. a aratat ca, in calitate de actionar, va intreprinde in continuare toate demersurile legale astfel incat in cadrul Romprest sa fie puse in aplicare toate hotararile adoptate deja cu privire la numirea la conducerea Romprest a unor profesionisti cu experienta in conduita de afaceri.

Acest demers este sprijinit si de catre actionarul Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA, rezultand un efort conjugat al actionarilor ce detin 52,6916% din actiunile Romprest.

Clotilde Armand a salutat acest parteneriat al actionarilor, fiind convenit ca la intalnirile viitoare să participe impreuna acesti actionari care detin pachetul majoritar de actiuni la Romprest.

A fost analizata de asemenea situatia actuala, generata de amenintarea persoanelor care se erijeaza in conducatori ai Romprest ca incepand cu data de 11.02.2021 se va suspenda activitatea de colectare a gunoaielor in Sectorul 1 Bucuresti, sub pretextul ca nu mai sunt resurse financiare pentru plata salariilor si a combustibilului.

Doamna Primar Clotilde Armand a aratat ca sunt platite la zi facturile pentru colectarea gunoiului menajer. De asemnea, edilul a aratat ca, desi sunt in discutie o serie de neconcordante între activitatea efectiv prestata de catre Romprest si facturile emise de catre companie, intentia Primăriei este de a asigura continuitatea serviciului de salubrizare, pentru mentinerea sigurantei sanitare a cetatenilor din Sectorul 1 Bucuresti.

In contextul intentiei comune a partilor de clarificare a situtiei create si de evitare a suspendarii serviciilor de salubrizare, urmare a propunerii Detaco Ltd, s-a convenit realizarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti a unor plati partiale aferente facturilor emise de catre Romprest, intr-un cuantum care sa acopere valoarea fondului de salarii si a costurilor cu combustibilul, astfel incat sa se evite cauzele declarate pentru suspendarea serviciilor de salubrizare incepand cu data de 11.02.2021.

In consecinta, Detaco Ltd. anunta pe aceasta cale atat cetatenii Sectorului 1 Bucuresti, dar si salariatii Romprest, ca nu exista nicio motivatie legala sau impediment financiar care sa justifice o decizie de suspendare a serviciilor de salubrizare luata de catre persoanele care se erijeaza in conducatori ai Romprest.

De asemnea, Detaco Ltd. informeaza pe aceasta cale toti salariatii Romprest ca, in cazul in care compania nu le plateste salariile sau combustibilul, aceasta va fi o decizie exclusive luata cu rea credinta de catre persoanele care se erijeaza in conducatori ai Romprest, iar o asemenea decizie nu are la baza lipsa de fonduri si nici restrictii sau obstructionari din partea Consiliului Local al Sectorului 1 sau a Primarului Sectorului 1 Bucuresti.

In lipsa unui suport corect din partea actualei conduceri a Romprest, actionarii ce detin pachetul majoritar de actiuni ai acestei companii apreciza disponibilitatea Primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, de continuare a discutiilor in vederea identificarii unei solutii amiabile si corecte cu privire la aspectele aflate in discutii si in legatura cu relatia contractuala dintre parti.

De asemenea, Detaco Ltd. isi mentine pozitia constructiva si va continua toate actiunile legale necesare pentru clarificarea situatiei conducerii Romprest si numirea unei echipe de profesionisti care, in contextul suportului si disponibilitatii de colaborare din partea Primarului Sectorului 1, sa duca la dezvoltarea companiei si imbunatatirea calitatii serviciilor de salubrizare.

Pe aceasta cale avertizam conducerea actuala a Romprest ca orice decizie privind refuzul executarii contractului de salubrizare ar putea avea repercusiuni grave asupra situatiei economice si juridice a companiei”, se spune în comunicatul Detaco.