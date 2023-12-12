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Sport· 1 min citire
VIDEO Dinamo, învinsă acasă de Universitatea Cluj (0-1), în Superligă
VIDEO Dinamo, învinsă acasă de Universitatea Cluj (0-1), în Superligă
Dinamo şi-a prelungit seria fără victorie la 13 etape
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