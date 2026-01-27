Sport· 1 min citire
Tenis: Arina Sabalenka, în semifinale la Australian Open
Sabalenka a obținut o victorie în două seturi, 6-3, 6-0
Liderul mondial al turneului feminin, belarusa Arina Sabalenka, s-a calificat, marți, în semifinalele turneului Australian Open.
Acesta este primul turneu de Mare Șlem al anului. Sabalenka a obținut o victorie în două seturi, 6-3, 6-0, în fața tinerei speranțe americane Iva Jovic.
La a patra sa semifinală la Melbourne, jucătoarea belarusă de 27 de ani o va întâlni, joi, pe Coco Gauff sau pe ucraineanca Elina Svitolina.
