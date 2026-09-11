Răzvan Lucescu, de neoprit în Qatar! Al-Sadd a făcut spectacol și are victorii pe linie

Răzvan Lucescu are un start perfect de sezon la Al-Sadd. Echipa antrenorului român a obținut a patra victorie consecutivă în campionatul din Qatar, după ce a învins-o pe Al-Sailiya cu 6-3, și conduce clasamentul cu punctaj maxim.
Al-Sadd a deschis scorul în minutul 20, prin Akram Afif, după o pasă oferită de Roberto Firmino. Gazdele au egalat, însă formația pregătită de Răzvan Lucescu a revenit înainte de pauză prin Hashim Ali.
În partea secundă, Firmino a înscris din penalty, iar Al-Sailiya a redus din nou diferența. Brazilianul a reușit apoi „dubla”, iar Afif a marcat și el pentru a doua oară.
Mostafa Meshaal a stabilit scorul de 6-2 în minutul 90+5, iar adversarii au mai înscris o dată în prelungiri, pentru rezultatul final de 6-3.
Patru victorii și 19 goluri
Seria lui Răzvan Lucescu este impresionantă. Al-Sadd a câștigat toate cele patru partide disputate în campionat și a înscris nu mai puțin de 19 goluri. Formația din Doha a trecut de Al Ahli cu 3-1, de Qatar SC cu 6-2, de Al Gharafa cu 4-1 și acum de Al-Sailiya cu 6-3.
Cu 12 puncte, Al-Sadd este lider în Qatar Stars League, iar ofensiva echipei reprezintă principala armă a formației lui Lucescu.
Urmează testul din Liga Campionilor Asiei
Răzvan Lucescu se pregătește acum pentru primul său meci continental al sezonului. Al-Sadd va întâlni Esteghlal, din Iran, în prima etapă a fazei ligii din Liga Campionilor Asiei. Partida este programată luni, la Basra, în Irak, pe teren neutru.
Până atunci, tehnicianul român se poate bucura de unul dintre cele mai bune starturi din cariera sa. Al-Sadd are victorii pe linie, marchează aproape cinci goluri pe meci în campionat și pare pregătită pentru primul test important al sezonului.