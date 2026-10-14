Nicolae Dică, aproape de revenirea în antrenorat! CS Tunari insistă pentru el

Nicolae Dică ar putea reveni în antrenorat. CS Tunari insistă pentru semnătura fostului tehnician de la FCSB, care nu a luat încă o decizie.
Nicolae Dică ar putea reveni pe banca tehnică după mai bine de un an de pauză. Fostul antrenor al FCSB este dorit de CS Tunari, formație care evoluează în Liga 3 și care își propune să lupte pentru promovarea în eșalonul secund.
Tehnicianul nu a luat încă o decizie definitivă, însă este așteptat să ofere un răspuns conducerii clubului ilfovean. Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, Dică a promis că va fi prezent la partida dintre CS Tunari și CS Blejoi, programată sâmbătă, 17 octombrie, pentru a urmări echipa.
CS Tunari insistă pentru semnătura lui Nicolae Dică
Conducerea formației CS Tunari încearcă să-l convingă pe Nicolae Dică să preia echipa, după ce acesta a mai fost ofertat și în sezonul precedent.
Clubul are obiective importante în actuala ediție de campionat, iar experiența fostului internațional român ar putea reprezenta un avantaj în tentativa de promovare în Liga 2.
După primele opt etape din Liga 3, CS Tunari ocupă locul secund în Seria 3, cu 17 puncte, la cinci lungimi în spatele liderului Flacăra Moreni.
Dică este așteptat să analizeze situația echipei înainte de a lua o decizie privind revenirea în antrenorat.
Nicolae Dică nu a mai antrenat din 2025
Ultima experiență a lui Nicolae Dică în postura de antrenor principal a fost la Concordia Chiajna, formație pe care a pregătit-o în perioada martie-septembrie 2025.
În ultimii ani, tehnicianul a avut mandate la mai multe echipe din fotbalul românesc, printre care FCSB, CS Mioveni, FCU Craiova, FC Voluntari și FC Argeș.
De asemenea, Dică a făcut parte din stafful echipei naționale a României în perioada în care selecționer a fost Mirel Rădoi.
Performanțele lui Nicolae Dică la FCSB
Nicolae Dică a avut două mandate importante la FCSB, iar perioada petrecută ca antrenor principal între 2017 și 2018 a fost cea mai lungă din cariera sa de până acum.
În acel interval, echipa bucureșteană a reușit să ajungă în primăvara europeană, unde a fost eliminată de Lazio în șaisprezecimile Europa League.
O eventuală înțelegere cu CS Tunari ar reprezenta o nouă provocare pentru tehnician, care ar avea misiunea de a contribui la îndeplinirea obiectivului de promovare al formației ilfovene.
Deocamdată, numirea lui Nicolae Dică nu este oficială, iar decizia finală a antrenorului este așteptată în perioada următoare.