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Sport· 1 min citire
Mircea Rednic a suferit un infarct. Antrenorul, operat de urgență
Mircea Rednic a suferit un infarct. Antrenorul, operat de urgență
Antrenorul Mircea Rednic, în vârstă de 61 de ani, a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale
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