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Mircea Rednic a suferit un infarct. Antrenorul, operat de urgență

Mircea Rednic a suferit un infarct. Antrenorul, operat de urgență

Mircea Rednic a suferit un infarct. Antrenorul, operat de urgență

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 30 aug. 2023, 15:12

Antrenorul Mircea Rednic, în vârstă de 61 de ani, a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale

Mircea Rednic a suferit un infarct miocardic. Antrenorul a fost operat de urgență, anunță realitateasportiva.net.

Antrenorul Mircea Rednic, în vârstă de 61 de ani, a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Acesta a avut probleme și în timpul meciului cu FCSB, câștigat de echipa lui, UTA, cu 2-1, dar și în următoarele zile.

Astfel, el a luat hotărârea să efectueze un control de specialitate, iar medicii i-au spus că trebuie operat de urgență.

Intervenția chirurgicală a avut loc miercuri, în jurul prânzului, la un spital din Arad.



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