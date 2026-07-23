Fotbal: Universitatea Craiova, învinsă de Levski Sofia în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor

Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Gheorghi Asparuhov'' din Sofia, în prima manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.
Campioana Bulgariei s-a impus prin golul marcat de Kristian Dimitrov (8), la capătul unui meci care se putea încheia cu un scor mai mare în favoarea gazdelor, dar și cu un egal.
Levski a marcat în min. 8, prin fundașul Dimitrov, care a reluat cu capul din 6 metri, de lângă Baiaram, centrarea lui Serginho.
Universitatea a ieșit la joc și a avut șansa egalării (14), dar Mora a șutat peste poartă cu stângul de la 12 metri.
Sofioții au avut ocazii bun de a se desprind, dar portarul Popescu s-a remarcat la șuturile trimise de Serginho (17) și Aldair Neves (24).
Georgianul Mekvabișvili (37) a șutat de la 18 metri pe lângă poartă, la ultima ocazie a oaspeților.
Universitatea a avut o mare șansă de egalare imediat după pauză (46), prin același Mekvabișvili, care a pătruns în careu, dar a trimis pe lângă portar, dar și pe lângă poartă.
Elisor (48) a avut și el o șansă bună, dar a trimis în portar din 6 metri.
Au urmat două contre foarte periculoase ale gazdelor, dar Oko-Flex (48) și Akram Bouras (51) au ratat singuri cu portarul Popescu, care a fost providențial în prima situație.
Elisor (55) a trimis cu capul pe lângă poartă, iar Mekvabișvili (70) a fost aproape de gol la o minge repusă de portar.
În min. 72, craiovenii au ratat din nou egalarea: Nsimba a centrat, Mora a reluat, însă Vuțov a respins.
Universitatea a mai avut o oportunitate (73), însă Screciu a șutat în blocaj, iar Nsimba a reluat peste poartă.
Manșa secundă va avea loc la Craiova, pe 29 iulie.
Câștigătoarea acestei duble va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia și Kairat Almatî (1-0 în prima manșă), iar învinsa va juca în turul al treilea preliminar al Europa League cu învinsa dintre echipa azeră Sabah FC și formația finlandeză KuPS Kuopio (1-0 în prima manșă).