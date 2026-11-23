FCSB, un nou pas greșit în Superliga! Remiză cu FC Argeș, scor 0-0
FC Argeș - FCSB 0-0 / Facebook FCSB
FCSB a remizat cu FC Argeș, scor 0-0, în etapa a 16-a din Superliga. Echipa lui Laurențiu Reghecampf are trei meciuri fără victorie și ocupă locul 9.
FCSB continuă seria rezultatelor dezamăgitoare în Superliga. Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputată duminică seara, în deplasare, împotriva celor de la FC Argeș, în etapa a 16-a a campionatului.
Deși echipa bucureșteană a dominat jocul și și-a creat mai multe ocazii importante de gol, nu a reușit să găsească drumul spre poarta apărată de muntenegreanul Igor Nikic.
Rezultatul complică situația roș-albaștrilor în lupta pentru calificarea în play-off. FCSB a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie și a acumulat un singur punct în ultimele trei etape.
FC Argeș - FCSB 0-0. Muhar a lovit bara, iar Nikic a fost eroul gazdelor
Partida disputată la Mioveni a început în forță pentru FCSB. În minutul 6, Karlo Muhar a fost aproape de deschiderea scorului, însă șutul său de la marginea careului a lovit bara porții apărate de Igor Nikic.
Bucureștenii au continuat să caute golul, iar Dawa a avut o altă oportunitate importantă în minutul 20, când nu a reușit să finalizeze corespunzător o lovitură de cap, în urma unui corner executat de Risto Radunovic.
FC Argeș a încercat să răspundă prin Yanis Pîrvu, care a trimis peste poartă în minutul 41. La pauză, cele două echipe se aflau la egalitate, scor 0-0.
În repriza secundă, FCSB a intensificat presiunea asupra defensivei piteștene. Intrat pe teren în minutul 54, Alexandru Stoian a avut două ocazii importante, însă portarul Igor Nikic a intervenit salvator.
În minutul 69, goalkeeperul gazdelor a respins o minge periculoasă, iar Florin Borța a reușit să îndepărteze pericolul înainte ca Mihai Toma să poată înscrie.
Cea mai mare oportunitate din finalul partidei a venit în minutul 86, când Alexandru Stoian a reluat cu capul spre poartă, dar Nikic a avut o nouă intervenție excelentă.
Scorul final a rămas 0-0, iar FCSB a plecat de la Mioveni cu un singur punct.
FCSB, trei meciuri consecutive fără victorie în Superliga
Remiza cu FC Argeș prelungește perioada dificilă traversată de formația bucureșteană. În ultimele trei etape, FCSB a obținut un singur punct și nu a reușit să înscrie niciun gol.
Situația este cu atât mai complicată cu cât obiectivul echipei este calificarea în play-off-ul Superligii.
După 16 etape, FCSB ocupă locul 9 în clasament, cu 22 de puncte, la trei puncte de zona play-off.
De cealaltă parte, FC Argeș a ajuns la 16 puncte și se află pe poziția a 13-a. Piteștenii veneau după un succes important împotriva lui Dinamo, scor 1-0, iar remiza cu FCSB le aduce un nou rezultat pozitiv.
Ce urmează pentru FCSB în Superliga
În etapa următoare, programată în perioada 27-30 noiembrie, FCSB va juca pe teren propriu împotriva formației Csikszereda.
Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf, partida va fi importantă în încercarea de a întrerupe seria rezultatelor negative și de a recupera punctele pierdute în ultimele runde.
FC Argeș va evolua în deplasare, împotriva Petrolului Ploiești.
Lupta pentru locurile de play-off rămâne deschisă, însă FCSB are nevoie de rezultate mult mai bune în următoarele etape pentru a nu pierde contactul cu primele șase echipe ale campionatului.
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News