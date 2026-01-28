FC Argeș l-a cedat pe Esteban Orozco la Unirea Slobozia

Fundașul spaniol Esteban Orozco a schimbat echipa

Fundașul spaniol Esteban Orozco, în vârstă de 27 de ani, a fost transferat definitiv de la echipa de fotbal FC Argeș la formația Unirea Slobozia, au anunțat, miercuri, cele două cluburi.

Esteban Orozco a mai evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Antequera CF, Sant Rafel și Betis Deportivo, iar în România a jucat la AFC Chindia Târgoviște.

Component al naționalei Guineei Ecuatoriale, cu care a participat recent al Cupa Africii pe Națiuni, în Maroc, Orozco a disputat 10 meciuri în acest sezon în Superligă și 2 în Cupa României pentru FC Argeș.

În total, Orozco a adunat 53 de partide oficiale (Superligă, Liga 2 și Cupa României) pentru ''vulturii violeți''.