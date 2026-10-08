Edi Iordănescu, favorit pentru o nouă echipă națională
Edi Iordănescu / Profimedia
Edi Iordănescu este favorit pentru postul de selecționer al Bulgariei. Antrenorul român este liber de contract și poate reveni în fotbalul internațional.
Edi Iordănescu este aproape de o revenire în fotbalul internațional. Fostul selecționer al României este considerat unul dintre principalii favoriți pentru preluarea naționalei Bulgariei, după plecarea lui Aleksandar Dimitrov.
Antrenorul român este liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia, iar experiența acumulată la nivel internațional îl transformă într-o variantă atractivă pentru Federația Bulgară de Fotbal. Presa sportivă din România și Bulgaria relatează că Iordănescu ar avea șanse importante să preia reprezentativa de la sud de Dunăre.
Edi Iordănescu, favorit să preia naționala Bulgariei
Numele lui Edi Iordănescu a apărut pe lista scurtă a Federației Bulgare de Fotbal pentru postul de selecționer.
Bulgaria caută un nou antrenor după plecarea lui Aleksandar Dimitrov, iar oficialii de la Sofia trebuie să găsească rapid o soluție pentru banca tehnică.
Iordănescu ar reprezenta o variantă care corespunde profilului căutat de bulgari: are experiență la nivel internațional, a condus o echipă națională la un turneu final și este în prezent disponibil.
Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, cele două criterii importante pentru Federația Bulgară ar fi experiența și pretențiile financiare rezonabile.
Bulgaria traversează un moment dificil
Naționala Bulgariei trece printr-o perioadă complicată.
Rezultatele din actuala ediție a Ligii Națiunilor au dus la schimbarea selecționerului. Reprezentativa bulgară a avut un început slab de competiție, iar Aleksandar Dimitrov a părăsit postul.
În aceste condiții, Federația Bulgară trebuie să găsească un antrenor capabil să redreseze echipa într-un timp relativ scurt.
Edi Iordănescu ar putea fi soluția aleasă de oficialii de la Sofia, mai ales datorită experienței sale acumulate în fotbalul internațional.
Ce îl recomandă pe Edi Iordănescu
Principalul argument în favoarea tehnicianului român este parcursul avut la echipa națională a României.
Iordănescu a preluat prima reprezentativă în 2022 și a rămas pe banca „tricolorilor” până în 2024.
Cel mai important moment al mandatului său a fost participarea la EURO 2024, unde România a câștigat grupa și a ajuns până în optimile de finală.
Performanța de la Campionatul European i-a crescut considerabil reputația internațională.
Ulterior, Iordănescu a continuat cariera în străinătate, la Legia Varșovia, de unde s-a despărțit și a rămas liber de contract.
Iordănescu este liber de contract
Disponibilitatea antrenorului român reprezintă un avantaj important în negocieri.
Edi Iordănescu nu este în prezent legat de un contract cu un club sau cu o altă echipă națională, astfel că poate negocia direct cu Federația Bulgară.
În septembrie 2026, Iordănescu a refuzat și o ofertă venită de la FCSB, după ce Gigi Becali i-a propus să preia echipa. Antrenorul nu a dat curs propunerii.
Anterior, el a fost asociat și cu alte oportunități din străinătate.
Edi Iordănescu poate reveni pe banca unei naționale
O eventuală numire la naționala Bulgariei ar reprezenta o revenire a lui Edi Iordănescu în fotbalul internațional.
Antrenorul român a declarat în trecut că nu exclude o revenire la echipa națională a României, însă a precizat că nu vede acest scenariu ca fiind unul iminent.
În martie 2026, Iordănescu explica faptul că, dacă va reveni vreodată la prima reprezentativă, își dorește să fie prima opțiune a Federației Române de Fotbal, nu doar unul dintre numele de pe lista de candidați.
În prezent însă, perspectiva unei noi experiențe internaționale poate veni din partea Bulgariei.
De ce ar putea fi interesată Bulgaria de un antrenor român
Numirea lui Iordănescu ar avea și o anumită logică din punct de vedere regional.
Antrenorul cunoaște fotbalul din Europa de Est și are experiență atât la nivel de club, cât și la nivel de echipă națională.
În plus, parcursul României la EURO 2024 reprezintă un argument important în CV-ul său.
Pentru Bulgaria, care încearcă să își reconstruiască echipa națională, experiența unui tehnician care a trecut deja printr-o campanie de calificare și printr-un turneu final poate fi un avantaj.
Rezultatele de la EURO 2024, principalul argument din CV
Mandatul lui Iordănescu la naționala României a avut drept punct culminant EURO 2024.
România a câștigat grupa din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina, iar apoi a întâlnit Olanda în optimile de finală.
Chiar dacă aventura „tricolorilor” s-a încheiat în această fază, parcursul a fost considerat unul dintre cele mai bune rezultate recente ale României la un turneu final.
Iordănescu a reușit astfel să își construiască un profil de antrenor capabil să gestioneze un lot național și să obțină rezultate într-o competiție de nivel înalt.
Bulgaria are nevoie de o schimbare rapidă
Federația Bulgară de Fotbal nu are foarte mult timp la dispoziție pentru a decide asupra succesorului lui Dimitrov.
Echipa națională trebuie să își pregătească următoarele partide din Liga Națiunilor, iar noul selecționer va avea puține meciuri pentru a-și implementa ideile.
În acest context, alegerea unui antrenor cu experiență internațională poate fi preferată în detrimentul unui tehnician aflat la început de drum.
Iordănescu se încadrează exact în această categorie.
Care sunt șansele ca Iordănescu să accepte oferta
În acest moment, informațiile disponibile îl indică pe Edi Iordănescu drept una dintre principalele variante, chiar favorit, însă numirea nu trebuie prezentată drept oficială înainte ca Federația Bulgară să confirme acordul.
Presa sportivă relatează că există interes pentru antrenorul român, iar profilul său corespunde criteriilor stabilite de oficialii bulgari.
Dacă negocierile se vor concretiza, Iordănescu ar putea debuta pe banca Bulgariei chiar în următoarea fereastră internațională.
O nouă provocare pentru antrenorul român
Preluarea naționalei Bulgariei ar reprezenta o provocare importantă pentru Iordănescu.
După experiența de la România și perioada petrecută în Polonia, antrenorul ar avea posibilitatea de a construi un nou proiect internațional.
Obiectivul imediat ar fi stabilizarea echipei și obținerea unor rezultate care să readucă încrederea în reprezentativa bulgară.
Pentru Iordănescu, o astfel de experiență ar însemna și continuarea carierei la nivel internațional, într-un moment în care este din nou disponibil pentru un proiect pe termen lung.
Edi Iordănescu, dorit și în România
Numele lui Edi Iordănescu a fost asociat în ultimele luni și cu o eventuală revenire la naționala României.
Rezultatele slabe ale „tricolorilor” au alimentat discuțiile despre schimbarea selecționerului și despre posibilitatea revenirii tehnicianului care a condus România la EURO 2024.
Iordănescu a explicat însă că, în trecut, nu s-a pus problema unei reveniri imediate și că prioritatea sa era să își continue cariera în străinătate.
Acum, situația poate deveni interesantă dacă oferta Bulgariei se concretizează.
Ce urmează pentru Edi Iordănescu
În acest moment, toate privirile sunt îndreptate spre Federația Bulgară de Fotbal.
Dacă negocierile vor fi finalizate cu succes, Edi Iordănescu ar putea reveni în scurt timp pe banca unei echipe naționale.
Pentru tehnicianul român, aceasta ar fi o nouă oportunitate de a lucra la nivel internațional și de a-și consolida reputația construită în perioada în care a pregătit România.
Deocamdată, însă, Edi Iordănescu este favorit pentru postul de selecționer al Bulgariei, nu noul selecționer confirmat oficial. Această diferență este importantă până la anunțul Federației Bulgare.
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