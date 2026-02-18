Declarațiile lui Chivu despre Maradona stârnesc controverse în Italia: reacție dură din partea lui Pedro Pasculli

Declarațiile lui Chivu despre Maradona stârnesc controverse în Italia

Antrenorul român Cristi Chivu a ajuns din nou în centrul atenției presei din Italia, după ce a făcut o referire la celebrul gol marcat cu mâna de Diego Maradona la Cupa Mondială din 1986. Declarațiile sale au provocat nemulțumirea fostului internațional argentinian Pedro Pasculli, care a lansat un atac dur la adresa românului.

Totul a pornit după derby-ul dintre Inter Milano și Juventus Torino, câștigat de Inter cu scorul de 3-2. Meciul a fost marcat de o fază controversată, în urma căreia Pierre Kalulu a fost eliminat, după o simulare a lui Alessandro Bastoni.

În contextul discuțiilor despre arbitraj, înaintea partidei cu Bodø/Glimt din Liga Campionilor UEFA, Chivu a declarat că deciziile arbitrilor nu ar trebui exagerate, amintind și de celebrul henț al lui Maradona din 1986.

Această comparație l-a iritat pe Pedro Pasculli, fost coleg de cameră al lui Maradona la turneul final din Mexic. Acesta a reacționat vehement, afirmând că antrenorul român nu ar avea dreptul să facă astfel de comparații.

„Cu tot respectul pentru Chivu, nu are niciun drept să vorbească despre zeul fotbalului. Ce a făcut Diego atunci a fost o mișcare inteligentă de fotbalist. A fost un gest isteț, nu o simulare”, a declarat Pasculli pentru Radio Tutto Napoli, citat de Corriere dello Sport.

Fostul internațional argentinian a continuat, criticând dur fotbalul modern și comportamentul jucătorilor din prezent. El a susținut că Maradona nu simula și nu căuta avantaj prin plângeri către arbitri.

„Dacă Maradona ar juca astăzi, ar obține patru sau cinci penalty-uri pe meci. El nu se arunca pe gazon. Pe el chiar îl loveau. Astăzi, la cea mai mică atingere, jucătorii cad imediat”, a mai spus Pasculli.

În discursul său, acesta a făcut referire și la al doilea gol marcat de Maradona în meciul cu Anglia din 1986, considerat unul dintre cele mai frumoase din istoria fotbalului.

„Chivu ar trebui să vorbească despre celălalt gol, acela a fost o operă de artă. A rămas în istorie și va rămâne pentru totdeauna”, a adăugat fostul atacant.

Scandalul a fost amplu reflectat în presa italiană, iar declarațiile lui Pasculli au reaprins dezbaterea despre celebra „Mână a lui Dumnezeu” și despre diferențele dintre fotbalul de altădată și cel actual.

Pentru Cristi Chivu, aflat la început de drum în cariera de antrenor, episodul reprezintă o nouă controversă într-un campionat în care presiunea mediatică este permanentă, iar orice declarație este atent analizată.