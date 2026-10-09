Vremea se răcește în România: ploi, lapoviță și ninsori la munte

Temperaturile scad treptat în România, iar meteorologii prevăd ploi în centrul, sudul și estul țării. La munte, peste 1.500 de metri, se așteaptă lapoviță și ninsoare.
Conform prognozelor publicate vineri pentru perioada 12 octombrie – 9 noiembrie 2026, temperaturile medii vor rămâne în general apropiate de valorile normale ale sezonului pe întreg teritoriul României.
În prima săptămână a acestui interval, șansele de precipitații sunt mai ridicate în zonele centrale, sudice și estice. Pe suprafețe mici, cantitățile de apă pot depăși 20–25 litri pe metru pătrat.
La altitudini peste 1.500 de metri, precipitațiile vor lua forma de lapoviță și ninsoare. Vântul va fi ușor până la moderat, cu posibile rafale în sud-estul țării și în zonele montane înalte.
Regim pluviometric excedentar în sud
Între 12 și 19 octombrie, cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât media în regiunile extracarpatice și local în cele centrale. Cele mai abundente ploi sunt estimate în sudul țării.
În vest și nord-vestul României, volumul de precipitații va fi sub normal pentru această perioadă a anului.
Furtuna Felicia afectează Europa
Sistemul frontal denumit „Felicia” de Serviciul Meteorologic German (Deutscher Wetterdienst – DWD) aduce ploi și vânt puternic în vestul și centrul Europei.
Frontul a impactat deja Franța, țările Benelux și Germania. Se deplasează spre Danemarca, Polonia, zona Mării Baltice și Scandinavia.
Avertizări meteorologice de cod portocaliu și roșu au fost emise în Germania, Polonia, Estonia, Letonia și Lituania din cauza fenomenelor severe. În Europa Centrală se preconizează o scădere accentuată a temperaturilor și continuarea ploilor.