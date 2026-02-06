Tragedie la Năvodari: un apartament a luat foc violent, o persoană a murit. Zeci de locatari evacuați

Zeci de locatari evacuați

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seară într-un bloc de locuințe din Năvodari, provocând moartea unei persoane și evacuarea mai multor familii. Flăcările au cuprins un apartament situat la etajul al treilea, iar intervenția pompierilor a fost una de amploare.

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, inclusiv patru ambulanțe SMURD, autoscară, autoplatformă, patru autospeciale de stingere și un echipaj pentru transportul victimelor multiple.

Potrivit pompierilor, incendiul s-a manifestat cu intensitate ridicată, iar fumul dens a pus în pericol locatarii din întreaga scară. Pentru prevenirea unei tragedii și mai mari, salvatorii au evacuat de urgență persoanele aflate în imobil.

În interiorul apartamentului afectat, echipele de intervenție au descoperit trupul neînsuflețit al unei persoane. Alte 26 de persoane adulte și patru copii au fost evacuați cu ajutorul pompierilor, în timp ce încă 14 locatari au reușit să iasă singuri din clădire.

Autoritățile urmează să stabilească în perioada următoare cauza exactă a izbucnirii incendiului și dacă acesta a fost provocat de o defecțiune sau de o altă circumstanță.