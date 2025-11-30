SUA iau în calcul acțiuni de forță în Venezuela: planul inițial pentru înlăturarea lui Maduro
Venezuela se află sub blocadă maritimă și aeriană, iar tensiunile dintre Washington și regimul Maduro cresc de la o zi la alta. Potrivit presei americane, în culise se duc negocieri intense, în timp ce Statele Unite continuă să-i ceară președintelui venezuelean să renunțe la putere.
Reacția Caracasului a venit rapid, după ce Donald Trump a avertizat că spațiul aerian al Venezuelei este închis. Ministerul de Externe venezuelean a catalogat declarația drept „o amenințare colonialistă, ilegală și nejustificată”. Ca gest de provocare, forțele aeriene ale Venezuelei au organizat un spectacol aviatic în orașul Maracay.
Conform informațiilor publicate de Wall Street Journal, Statele Unite ar fi pregătite să recurgă la forță pentru a-l înlătura pe Nicolas Maduro, în cazul în care acesta nu cedează voluntar puterea. Surse oficiale citate de publicație susțin că primul pas avut în vedere ar fi lansarea unor operațiuni secrete menite să destabilizeze regimul de la Caracas.
