Scandal la o înmormântare în Argeș: un tânăr și-a lovit familia cu scuterul și și-a agresat mama

Un incident violent a avut loc duminică în județul Argeș, unde un tânăr de 25 de ani din Mioveni și-a atacat propria familie chiar în timpul unei înmormântări, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

„Poliţiştii (...) au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 de către un bărbat cu privire la o stare conflictuală cu fiul său, care s-ar fi prezentat la o înmormântare cu un scuter şi ar fi devenit agresiv faţă de membrii propriei familii.

Din primele verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză, de 25 de ani, din Mioveni, ar fi venit la înmormântare deplasându-se pe un scuter, acroşând în mod intenţionat pe tatăl şi pe sora sa, iar ulterior s-ar fi dat jos de pe scuter, agresând şi pe mama sa", se arată în comunicatul IPJ Argeș.

După aplicarea procedurii pentru cazurile de violență domestică, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică. A fost deschis și un dosar penal pentru violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice, dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

Tânărul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar luni, Judecătoria Pitești a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.