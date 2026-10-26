Pompier lovit cu o cărămidă în timp ce stingea un incendiu, în Argeș

Un pompier a fost rănit cu o cărămidă în timp ce stingea un incendiu în Ștefănești, Argeș. Două autospeciale au fost avariate, iar trei persoane au fost duse la audieri.
Un pompier din cadrul ISU Argeș a fost rănit în timp ce participa la stingerea unui incendiu izbucnit în orașul Ștefănești.
Incidentul a avut loc duminică seara, 25 octombrie, când mai multe persoane aflate la fața locului ar fi devenit agresive față de echipajele de intervenție. Unul dintre salvatori ar fi fost lovit cu o cărămidă, iar două autospeciale au fost avariate.
Pompierul a fost transportat la spital
Echipajul de pompieri de la Detașamentul Pitești intervenise pentru stingerea unui incendiu izbucnit în zona străzii Sticlelor, în orașul Ștefănești, județul Argeș.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, persoanele aflate la fața locului au manifestat un comportament agresiv față de salvatori și față de autospeciala de stingere.
Pompierul rănit a primit primul ajutor de la un echipaj SMURD și a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Potrivit declarațiilor făcute de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, salvatorul nu se afla în stare critică la momentul transferului, însă au fost așteptate informații suplimentare privind starea sa.
Autospeciale avariate și intervenția trupelor speciale
Situația a impus intervenția polițiștilor și a jandarmilor pentru aplanarea conflictului. La fața locului au ajuns inclusiv luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, alături de echipaje din Pitești și Ștefănești.
Conform primelor verificări ale polițiștilor, pompierul ar fi fost lovit de un obiect contondent aruncat de una dintre persoanele prezente. De asemenea, o autospecială de poliție neinscripționată și o autospecială de stingere a incendiilor au suferit avarii.
Trei persoane implicate în incident au fost identificate și conduse la sediul poliției pentru audieri. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs agresiunile și pentru a dispune măsurile legale.
Raed Arafat condamnă agresiunile împotriva salvatorilor
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a condamnat incidentul și a subliniat că nu există nicio justificare pentru agresarea personalului care intervine în situații de urgență.
Acesta a amintit că persoanele nemulțumite de modul în care se desfășoară o intervenție au la dispoziție căi legale pentru a sesiza autoritățile, iar violența împotriva pompierilor, polițiștilor sau a altor salvatori nu poate fi acceptată.
Incidentul din Ștefănești readuce în atenție riscurile la care se expun echipajele de intervenție, inclusiv atunci când ajung să fie agresate de persoane aflate chiar în zona în care încearcă să limiteze pericolele și să protejeze comunitatea.
Polițiștii continuă verificările pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii persoanelor implicate.