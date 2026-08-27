Advertising
Social· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre lecțiile pe care le-au învățat de la copiii lor
Ștefana și Cristian Samfira sunt invitații ediției podcastului „Ceva-n PLUS”, la Realitatea Plus, unde vorbesc deschis despre familie, parenting și lecțiile pe care le-au învățat de la copiii lor.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:41Anul școlar 2026-2027 începe pe 7 septembrie. Când sunt programate vacanțele elevilor
- 16:26Cod galben de viituri în 21 de județe. Ce râuri sunt vizate până vineri dimineață
- 15:31Copil de 6 ani din Botoșani, ajuns la spital în stare critică
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News