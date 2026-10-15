Pelerinaj de Sfântul Dimitrie cel Nou 2026. Programul complet al slujbelor și procesiunii „Calea Sfinților”

Scris de Catalina Anghel Publicat: 15 oct. 2026, 13:18

Pelerinajul organizat cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, se va desfășura în perioada 18-28 octombrie 2026. Evenimentul religios organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor va aduce o bucurie în plus credincioșilor prin prezența moaștelor Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care vor fi aduse la București începând de sâmbătă, 24 octombrie.

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