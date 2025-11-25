Patru polițiști din Dolj, suspectați că luau mită pentru înmatriculări peste tarifele legale

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a deschis o anchetă penală într-un dosar de luare de mită ce vizează patru polițiști din cadrul Serviciului Regim Permise și Înmatriculări.

Potrivit procurorilor, în octombrie 2025, cei patru agenți din Compartimentul Înmatriculare și Evidență a Vehiculelor Rutiere Craiova ar fi încasat, în timpul programului de lucru, sume de bani peste tarifele oficiale pentru operațiuni de înmatriculare, atât provizorii, cât și definitive, dar și pentru radieri auto. Diferențele de bani ar fi fost oprite fără a elibera restul cuvenit, fiind tratate ca mită.

Anchetatorii susțin că, în schimbul unor plăți cuprinse între 50 și 150 de lei, agenții ar fi permis depunerea și procesarea unor dosare fără respectarea procedurilor.

Printre neregulile constatate se numără preluarea actelor de la persoane care nu erau trecute în contractele de vânzare-cumpărare, fără procuri autentice, precum și acceptarea dosarelor fără programare, prin intermediul unor persoane interpuse. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și eventualele persoane implicate.