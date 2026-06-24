Nu vei mai fi amendat dacă ai uitat acasă permisul sau talonul: Senatul a dat undă verde proiectului

Publicat 24 iun. 2026, 13:58 Sursă realitatea.net

Șoferii care au permis de conducere valabil și mașina înmatriculată legal ar putea scăpa de amenzile primite doar pentru că au uitat acasă permisul sau certificatul de înmatriculare. Senatul a adoptat o inițiativă legislativă depusă de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care elimină această sancțiune considerată depășită în contextul digitalizării sistemelor de verificare ale Poliției Rutiere.

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