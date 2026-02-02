Incendiu violent într-o locuință din județul Argeș: un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața
La fața locului au intervenit pompierii
Incendiu violent în județul Argeș! Un bărbat de 50 de ani a fost găsit decedat, în noaptea de duminică spre luni, într-o casă cuprinsă de flăcări.
Un bărbat de aproximativ 50 de ani a decedat în urma unui incendiu izbucnit, în cursul nopții de duminică spre luni, într-o locuință din comuna Budeasa, satul Gălăsești. Din primele informații, focul a cuprins parterul casei, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.
La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Pitești, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.
În timpul intervenției, salvatorii au găsit în interiorul locuinței bărbatul, însă pentru acesta nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decedat.
"Pe parcursul misiunii de stingere, în interiorul casei, a fost identificată o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 50 ani, pentru care, din păcate, nu s-a mai putut face nimic, fiind declarată decedată”, transmite ISU Argeș.
Cauzele producerii incendiului sunt pentru moment necunoscute.
