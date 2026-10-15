Florian Coldea, în fața unui termen crucial la ÎCCJ în dosarul de corupție. Fostul adjunct al SRI, implicat și într-un scandal internațional

Dosarul de optimizare judiciară a lui Florian Coldea ajunge pe masa judecătorilor Curții Supreme! Fostul general cu patru stele care s-a aflat timp de 12 ani la șefia serviciilor face orice pentru a bloca începerea judecății în dosarul de corupție anchetat de DNA. Între timp, Florian Coldea ar putea fi pus sub acuzare și în Albania, în mega-dosarul în care șefa serviciilor secrete este arestată, potrivit Realitatea PLUS.
ÎCCJ analizează decizia de începere a judecății pe fond în dosarul lui Florian Coldea
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție urmează să analizeze astăzi, în jurul prânzului, recursul împotriva deciziei Curții de Apel București prin care s-a dispus începerea judecării pe fond a dosarului în care este vizat Florian Coldea, potrivit realitatea.net.
Cu aproximativ o lună și jumătate în urmă, instanța s-a pronunțat asupra legalității și temeiniciei rechizitoriului. Tot atunci, au fost respinse cererile și excepțiile ridicate de avocații fostului prim-adjunct al SRI și de cei ai celorlalți inculpați din dosar.
Decizia care urmează să fie analizată de ÎCCJ este importantă pentru evoluția procedurii judiciare și pentru stabilirea etapelor următoare ale procesului. În acest context, sunt invocate și presupuse presiuni exercitate de Florian Coldea asupra anchetei, inclusiv asupra procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
Numele lui Florian Coldea, menționat într-un scandal penal din Albania
Pe plan internațional, un alt scandal penal atrage atenția asupra unor posibile legături cu fostul prim-adjunct al SRI. Potrivit Realitatea PLUS, Florian Coldea ar putea fi pus sub acuzare în dosarul în care Vlora Hyseni, șefa serviciilor secrete din Albania, este arestată pentru fapte grave de corupție.
În materialul care stă la baza informațiilor prezentate sunt menționate și presupuse câștiguri de sute de mii de euro obținute de Florian Coldea prin servicii descrise drept „optimizări”, în legătură cu hotărâri importante pronunțate în instanțe. De asemenea, sunt invocate investiții în proprietăți imobiliare de lux, atât în România, cât și în străinătate. Printre acestea s-ar număra o proprietate de pe Coasta de Azur, despre care sursele citate susțin că ar fi fost achiziționată de fostul prim-adjunct al SRI, cunoscut și sub denumirea de „generalul negru”.
Dosarul lui Florian Coldea
Dosarul în care este cercetat fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea a intrat în atenția publică în mai 2024, când DNA a anunțat că patru persoane sunt urmărite penal, sub control judiciar, într-o anchetă privind presupuse fapte de trafic de influență și spălare a banilor. Printre persoanele vizate se aflau Florian Coldea, fostul general SRI Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci.
Potrivit DNA, în perioada martie 2023 - aprilie 2024, trei dintre inculpați ar fi pretins de la un om de afaceri, martor în cauză, suma de 700.000 de euro plus TVA, susținând că ar avea influență asupra unor magistrați și că i-ar putea determina să pronunțe soluții favorabile într-un dosar penal. Ulterior, suma ar fi fost redusă la 600.000 de euro plus TVA, iar DNA susține că ar fi fost plătită o primă tranșă de aproximativ 100.000 de euro.
Ce susțin procurorii în rechizitoriu
În iulie 2025, DNA a anunțat trimiterea în judecată a trei persoane - doi foști militari și un avocat - pentru constituirea unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor. O a patra persoană a fost trimisă în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de influență. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat că cei doi foști militari sunt Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, iar avocatul este Doru Trăilă.
Potrivit rechizitoriului, procurorii susțin că grupul s-ar fi constituit în perioada 2018–2020 și că activitățile investigate ar fi continuat până în 2024. Anchetatorii afirmă că persoanele vizate ar fi folosit relațiile și influența dobândite în perioada în care au ocupat funcții în instituții publice pentru a oferi unor clienți servicii și intervenții pe care aceștia pretindeau că le pot realiza prin intermediul unor persoane influente.
DNA mai susține că, în perioada 2019–2024, ar fi fost oferite servicii de consultanță juridică pentru clienții a nouă societăți comerciale, inclusiv prin intermediul unei societăți de avocatură, deși una dintre persoanele implicate nu avea calitatea de avocat. Procurorii susțin, de asemenea, că anumite contracte și facturi ar fi fost folosite pentru a disimula proveniența unor sume de bani.