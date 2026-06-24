Evaluarea Națională continuă cu proba la Matematică

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a continuă miercuri cu proba scrisă la Matematică, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Prima probă, cea la Limba și literatura română, a avut loc luni, iar elevii aparținând minorităților naționale vor susține vineri examenul la Limba și literatura maternă.

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