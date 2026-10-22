Elevul de 15 ani care și-a atacat colegii cu o macetă, la Pitești, a fost reținut pentru 24 de ore

Publicat 22 oct. 2026, 18:42 Sursă realitatea.net

Un elev de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-ar fi atacat colegii cu o macetă, la Pitești. Anchetatorii verifică ipoteza bullyingului.

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