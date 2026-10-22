Elevul de 15 ani care și-a atacat colegii cu o macetă, la Pitești, a fost reținut pentru 24 de ore

Un elev de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-ar fi atacat colegii cu o macetă, la Pitești. Anchetatorii verifică ipoteza bullyingului.
Un adolescent în vârstă de 15 ani, care și-ar fi atacat colegii cu o macetă într-o unitate de învățământ din Pitești, a fost reținut pentru 24 de ore.
Polițiștii au luat măsura în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiuni de lovire, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Potrivit primelor verificări efectuate de anchetatori, incidentul violent s-ar fi produs pe fondul unor acte repetate de bullying la care adolescentul ar fi fost supus din partea colegilor. Circumstanțele exacte ale atacului sunt în continuare analizate de autorități.
Atac cu macetă într-o școală din Pitești. Poliția a deschis un dosar penal
Incidentul a readus în atenție problema violenței în școli și necesitatea identificării timpurii a conflictelor dintre elevi. Reținerea adolescentului pentru 24 de ore face