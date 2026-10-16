Deszăpezire pe Transfăgărășan. Drumarii intervin cu lame și material antiderapant | VIDEO

ANM anunță vreme rece, vânt puternic și ninsori la altitudini de peste 1.500 m.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a anunțat vineri, 16 octombrie, că echipele Secției de Drumuri Naționale Pitești desfășoară acțiuni de deszăpezire pe DN7C – Transfăgărășan, în județul Argeș. Drumarii intervin cu autoutilaje dotate cu lamă și împrăștie material antiderapant.
Intervenția are loc pe fondul răcirii vremii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până vineri, la ora 18:00, este în vigoare o informare pentru intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini de peste 1.500 de metri. În zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele pot ajunge la 60–80 km/h. ANM precizează că vremea se menține rece pentru această perioadă.
La Vârful Omu, vineri, la ora 07:00, ningea, temperatura era de -6,3 grade Celsius.
Vreme rece și precipitații frecvente
Pentru intervalul 12–25 octombrie, ANM estimează în Muntenia maxime medii de aproximativ 14–16 grade și minime în jurul a 6 grade, cu probabilitate ridicată de ploaie. La munte, maximele medii vor oscila între 6 și 8 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 0 grade, precipitațiile fiind probabile în mare parte din interval.
În săptămâna 19–26 octombrie, temperaturile sunt estimate în jurul normalului în România, în timp ce precipitațiile vor fi excedentare în jumătatea estică a țării.