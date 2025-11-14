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Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă: al treilea ca magnitudine înregistrat vreodată

Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă: al treilea ca magnitudine înregistrat vreodată

Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă: al treilea ca magnitudine înregistrat vreodată

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 14 nov. 2025, 16:46

Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 a avut loc vineri în nordul Olandei, fiind considerat unul dintre cele mai puternice seisme consemnate în regiunea Groningen, zonă cunoscută pentru mișcările telurice provocate de extracția de gaze, transmite AFP, citată de Agerpres.

Cutremur puternic într-un stat european cu activitate seismică redusă: al treilea ca magnitudine înregistrat vreodată

Potrivit Institutului Regal de Meteorologie (KNMI), seismul s-a produs la ora 01:16, în apropierea localității Zeerijp. Autoritățile olandeze au anunțat că acesta este „al treilea cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată” în zona afectată.

Nu au fost raportate victime, însă Institutul pentru Daune Miniere din Groningen a primit 66 de reclamații, dintre care 12 semnalau situații considerate „critice”.

Premierul demisionar Dick Schoof a reacționat pe platforma X, spunând că „seismul puternic din noaptea trecută este extrem de tulburător” și a subliniat că reprezintă o amintire dureroasă a efectelor exploatării gazelor asupra regiunii.

Zăcământul de la Groningen, cel mai mare din Europa, a fost închis în 2024, după ani de controverse și cutremure frecvente, resimțite de comunitățile locale.

Specialiștii explică faptul că prăbușirea golurilor rămase în subteran după extracția gazelor continuă să genereze seisme de mică adâncime. Deși numărul lor ar trebui să scadă treptat, fenomenul ar putea persista încă mulți ani, avertizează KNMI.

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