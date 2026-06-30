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Cutremur în România marți, 30 iunie. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Cutremur în România
Publicat30 iun. 2026, 08:02
Sursărealitatea.net
Un cutremur slab s-a produs marți dimineață, 30 iunie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 05:28:41, ora locală a României.
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