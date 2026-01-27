Cod portocaliu de inundații în mai multe județe. Hidrologii au actualizat avertizările - HARTA

Râurile din mai multe județe ale țării se află sub avertizare hidrologică

Mai multe râuri din Maramureș, Gorj, Mehedinți și Dolj se află sub Cod portocaliu de inundații, în timp ce alte 12 județe sunt vizate de Cod galben, potrivit hidrologilor.

Râurile din mai multe județe ale țării se află sub avertizare hidrologică, din cauza precipitațiilor, topirii zăpezii și formațiunilor de gheață care pot provoca viituri rapide.

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. a actualizat Avertizarea Hidrologică emisă în cursul zilei de ieri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râuri, a precipitaţiilor prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă”, a transmis, marţi, I.N.H.G.A.

Astfel, Codul portocaliu este valabil în intervalul 27 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 12:00 şi vizează râuri din judeţele: Maramureş, Gorj, Mehedinţi şi Dolj.

De asemenea, Codul galben este instituit pentru perioada 27 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 24:00 şi afectează anumite sectoare de râuri din judeţele: Maramureş, Satu Mare, Bistriţa Năsăud, Hunedoara, Arad, Mureş, Caraş Severin, Timiş, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş şi Olt.

”În următoarele 24 de ore se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri importante de debite şi niveluri, ca urmare a propagării sau influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, precum şi posibilitatea depăşirii cotelor de apărare”, au transmis hidrologii.

Populaţia este sfătuită să evite deplasările şi activităţile în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri sau zone inundate şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale. De asemenea, este indicat ca locuitorii din zonele cu risc să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor şi să fie pregătiţi pentru eventuale intervenţii sau evacuări, în cazul agravării situaţiei.