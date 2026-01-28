Care este obiceiul de dimineață care poate prelungi viața. Un cardiolog american a dezvăluit secretul

De ce contează dimineața atât de mult

Un cardiolog american, Sanjay Bhojraj, susține că modul în care începi dimineața poate influența direct metabolismul, nivelul de stres, glicemia și chiar rezultatele analizelor de sânge, fără să fie nevoie de diete extreme sau programe solicitante de sport. Potrivit acestuia, primele ore ale zilei trimit organismului semnale biologice esențiale, care pot remodela în timp indicatori importanți ai sănătății.

Dr. Bhojraj explică faptul că dimineața este momentul în care hormonii de stres ating un vârf natural, iar glicemia poate fluctua chiar înainte de prima masă. Dacă rutina matinală este haotică, organismul intră într-o stare de dezechilibru care poate afecta întreaga zi.

El subliniază că sănătatea pe termen lung depinde de echilibrul dintre stres, glicemie și ritmul biologic, iar acest echilibru se construiește încă din primele minute după trezire.

Ce semnale ar trebui să primească organismul dimineața

Cardiologul vorbește despre câteva principii simple care pot stabiliza metabolismul și pot reduce inflamația:

-reducerea stimulilor de stres imediat după trezire

-stabilizarea glicemiei înainte de micul dejun

-respectarea unui ritm biologic constant, cu ore regulate

-crearea unei rutine predictibile, în care consistența contează mai mult decât intensitatea

Aceste semnale influențează nivelul de energie, modul în care corpul gestionează grăsimile și capacitatea de recuperare.

Un singur obicei poate schimba analizele

În programele sale, Dr. Bhojraj a observat că mulți pacienți au probleme ascunse legate de stres și metabolism, chiar dacă urmează diete stricte sau fac sport intens. Prin corectarea rutinei de dimineață, pacienții au raportat:

-mai multă energie

-o recuperare mai bună

-pierdere graduală de grăsime

-îmbunătățiri vizibile în analizele de sânge

Toate acestea fără schimbări drastice de stil de viață.

Cardiologul spune că longevitatea nu înseamnă efort suplimentar, ci transmiterea unor semnale corecte organismului la momentul potrivit. „Longevitatea nu înseamnă să faci mai mult, ci să trimiți semnalele corecte, încă de dimineață”, afirmă el.

Sursa: Realitatea Medicala