Călin Georgescu, din nou la poliție: "Adevărul și conștiința noastră țin România în viață”

Zeci de oameni au venit să îl susțină

Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Se împlinește un an de când se află sub această măsură preventivă, iar în săptămânile următoare vor fi luate mai multe decizii importante în instanță.

UPDATE 11:05 - "Vă mulțumesc tuturor că sunt prezenți astăzi aici, ca de altfel și sâmbătă, la Unirea principatelor. Vă mulțumesc dumneavoastră! Înainte de orice îi mulțumim lui Dumnezeu când suntem împreună.

Săptămâna trecută am vorbit despre adevăr și frică și de faptul că fiecare dintre noi este responsabil să aleagă adevărul, adevărul înainte de toate, adevărul până la capăt. Astăzi am să vă spun un lucru simplu, dar foarte important: suntem mulți, foarte mulți, răspândiți, discreți, cu demnitate și suntem mai mulți decât credem. O comunitate de conștiință și asta schimbă situația mai mult decât pare. Datorită acestui fapt, România încă respiră. Pentru că frica ne izolează și credința ne unește. România nu mai suferă doar de politic, ci suferă uman și spun asta pentru că acum foarte scurt timp, câteva zile, un copil a murit ucis de alți copii. Asta arată unde am ajuns ca oameni, fără Dumnezeu. Este mai mult decât o tragedie, este o rană adâncă în sufletul acestei societăți; este O criză de sens a familiei și a țării deopotrivă. Pentru că copiii nu devin violenți din senin, ci când cresc fără repere morale. La rădăcina multor rele stă politicul fără suflet. Răul prinde putere acolo unde ne pierdem credința

Eu cred într-o României cu oameni care se jertfesc pentru un viitor în Dumnezeu și sunt sigur că adevărul ne face să ne recunoaștem fără zgomot. Suntem mai mulți decât credem și România este vie prin oamenii ei.", a transmis Călin Georgescu.

Despre anularea alegerilor

"În acest cadru am și eu o întrebare, și anume pe ce bază s-au anulat alegerile dacă voi nu ați fost în stare să demonstrați nimic clar de un an de zile? Și nu este o întrebare extremistă. Este o întrebare fundamental democratică. Eu spun așa. Eu, personal, nu am nevoie să demonstrez nimic. Nimic. Eu, personal, Călin Georgescu, dar o mențiune față de întreg sistemul și față de toată clasa politică. Sublinize: TOATĂ CLASA POLITICĂ. Cei care cred că au câștigat făcând rău, foarte mare rău poporului român sau mimând binele nu știu regulile timpului, vrerea strămoșilor, care sunt vii, și vrerea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc!", a mai spus liderul suverniștilor.

"Nu cedăm", au scandat oamenii prezenți în fața sediului poliției Bufte

UPDATE 11:00 - Călin Georgescu a ajuns la sediul poliției Buftea, acolo unde semnează controlul judiciar, așa cum o face în fiecare zi de marți. Liderul suveranist este așteptat apoi să susțină o declarație după ce va ieși din sediul poliției. Zeci de oameni așteaptă mesajul său.

"Călin Georgescu este președinte!", "Vă iubim!", au scandat oamenii.

UPDATE 10:00 - Zeci de persoane au veni marți la sediul Poliției din Buftea cu flori, steaguri și fulare tricolore ca să îl susțină pe Călin Georgescu.