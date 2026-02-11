Social· 1 min citire
Bolojan fuge iar de presă, în plin scandal pe taxe și pensii VIDEO
11 feb. 2026, 13:16
Actualizat: 11 feb. 2026, 13:16
Bolojan fuge iar de presă, în plin scandal pe taxe și pensii VIDEO
Articol scris de Scris de Realitatea de Arges
Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor
Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor și refuză să stea de vorbă cu ei după ce a ieșit de la sedința cu președinții Consiliilor Județene.
Citește și:
- 21:51 - Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
- 20:49 - Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
- 19:53 - Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
- 19:13 - Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News