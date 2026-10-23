Bărbat reținut în Argeș pentru furtul a două portofele și evadare de la arestul la domiciliu

Publicat 23 oct. 2026, 14:17 Sursă jurnnaluldearges

Polițiștii din Bascov au reținut miercuri, 21 octombrie, un bărbat pentru furt calificat și evadare. Suspectul se afla sub arest la domiciliu când a sustras două portofele dintr-o instituție din Mărăcineni.

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