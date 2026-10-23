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Bărbat reținut în Argeș pentru furtul a două portofele și evadare de la arestul la domiciliu

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat23 oct. 2026, 14:17
Sursăjurnnaluldearges

Polițiștii din Bascov au reținut miercuri, 21 octombrie, un bărbat pentru furt calificat și evadare. Suspectul se afla sub arest la domiciliu când a sustras două portofele dintr-o instituție din Mărăcineni.

Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, faptele au avut loc pe 14 octombrie. În acea zi, bărbatul se deplasa către un centru de dializă din Pitești, fiind aflat sub măsura arestului la domiciliu dispusă de Judecătoria Craiova într-o altă cauză penală.

În timpul deplasării, individul s-a abătut de la itinerariul stabilit și a încălcat condițiile impuse de lege. El a pătruns fără drept într-o instituție din localitatea Mărăcineni, de unde a sustras două portofele care conțineau documente personale și sume de bani.

Pe 21 octombrie, după finalizarea activităților probatorii, polițiștii au reținut bărbatul pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță. Suspectul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului pentru stabilirea întregii activități infracționale și a împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite.

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