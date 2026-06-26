Advertising
Social· 1 min citire
Accident cu ATV în zona barajului Colibița. Salvamontiștii și echipajele SMURD intervin pentru salvarea unei persoane rănite
Accident de ATV
O intervenție de urgență este în desfășurare, vineri, în Munții Călimani, după ce o persoană a fost rănită într-un accident cu un ATV produs într-o zonă greu accesibilă din apropierea barajului Colibița. La fața locului au fost mobilizate echipe Salvamont și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor și evacuarea victimei.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 23:12Accident grav în Timișoara! Un taximetrist a intrat în plin într-un tramvai după o manevră interzisă
- 20:01Pești morți în Crișul Repede, la ieșirea din Oradea. Temperaturile extreme și debitul scăzut al apei provoacă un nou semnal de alarmă
- 19:54Doliu în BOR. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului a murit la vârsta de 54 de ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News