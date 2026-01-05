VIDEO Călin Georgescu, mesajul care zguduie sistemul: "Austeritatea impusă românilor este nefondată"
Călin Georgescu trage la răspundere decidenții care au condamnat românii la sărăcie
Călin Georgescu trage la răspundere decidenții care au condamnat românii la sărăcie. Liderul mișcării suveraniste a transmis că austeritatea impusă de guvernul Bolojan este una nefondată, care a dus țara în paragină. Mai mult decât atât, acesta susține că minciuna și disprețul au devenit un mod de guvernare.
Călin Georgescu a lansat un nou atac la adresa clasei politice, imediat după ce a ieșit luni de la Secția de Poliție Buftea, unde s-a prezentat în cadrul procedurii controlului judiciar. Liderul suveranist a acuzat din nou autoritățile că au condamnat populația la sărăcie și dispreț.
„Voi trăiți în lux, iar milioane de români trăiesc sub limita supraviețuirii în această țară. Spun acest adevăr nu din ură, ci din responsabilitate față de popor. Rămân pe deplin alături de cel sărac și nedreptățit și nu voi negocia adevărul. Ura lor, ura voastră față de popor se vede în realitatea de zi cu zi pe care o trăiesc românii, pentru că minciuna, aroganța și disprețul față de suferință au devenit un mod de guvernare”, a declarat Georgescu.
Acesta a anunțat că va continua să critice public politicile pe care le consideră „abuzive și nejustificate”.
Citește și:
- 07:15 - ”Rădăcini adânci – visuri înalte”. Mesajul emoționant transmis de Călin Georgescu după mobilizarea impresionantă la acțiunea de plantare de arbori
- 10:07 - Anca Alexandrescu, dezvăluiri zguduitoare. Ce spune despre șeful AEP și scandalul legat de finanțatorii lui Nicușor Dan
- 08:00 - Ministrul Energiei recunoaște că n-a calculat impactul bugetar al planului pentru contracararea efectelor scumpirii carburanților
- 21:21 - Ediția anului ”Culisele Statului Paralel"! Călin Georgescu revine în studioul Realitatea PLUS, față în față cu Anca Alexandrescu. Duminică, ora 20:55 - VIDEO
