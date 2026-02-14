Un liberal de top a spus când ar putea fi debarcat Bolojan. „Este o aritmetică parlamentară”

Unul dintre liderii marcanți ai PNL, Hubert Thuma, a ridicat vineri seară o întrebare dificilă: ce se va întâmpla cu premierul Ilie Bolojan dacă legea bugetului nu trece de Parlament.

„Dacă legea bugetului nu trece de Parlament, probabil aceasta va fi urmarea”, a spus Thuma în cadrul unei emisiuni tv, referindu-se la tensiunile din coaliția de guvernare și la scenariul unei înlocuiri a premierului.

Sprijinul coaliției, cheia rămânerii la conducere

Thuma a subliniat că schimbarea lui Bolojan nu poate avea loc decât dacă partidele din coaliție îi retrag sprijinul. „Este o aritmetică parlamentară. Dacă nu are susținerea coaliției, nu are cum să rămână premier. Dar nu cred că asta așteaptă românii de la noi acum. Nu cred că îi interesează neapărat dacă un nume sau altul. Cred că îi interesează un program de relansare. Cred că îi interesează să vadă că se întâmplă lucruri pozitive. Evident, dacă nu are o majoritate parlamentară, un guvern nu poate funcționa”, a declarat Thuma.

Liberalii stau în spatele premierului

În același timp, președintele Consiliului Județean Ilfov a clarificat că parlamentarii PNL nu vor vota niciodată împotriva unui premier liberal. „Eu nu pot spune aceleași lucruri” – a adăugat Thuma, făcând aluzie la presiunile și amenințările venite din partea social-democraților asupra lui Bolojan.

Critici și așteptări de la premier

Thuma a făcut apel la Bolojan să se așeze la masă și să negocieze cu reprezentanții partidelor și mediului economic: „Eu vreau de la premierul Ilie Bolojan să se așeze la masă și să negocieze”. Liderul liberal a adăugat că intrarea României în recesiune tehnică impune măsuri clare: „Tema zilei este că România a intrat în recesiune tehnică, asta înseamnă că oamenii o duc mai rău, pentru mine era previzibil. În 2009-2010 au fost implementate aceleași tăieri, aceleași creșteri de taxe, rezultatul nu a fost bun.”

