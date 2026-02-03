STENOGRAME incendiare din ședința PNL. Bolojan către colegi: ”Să nu ne torpilăm din interior”
Realitatea PLUS a obținut în exclusivitate stenograme din ședința PNL, unde Ilie Bolojan a cerut sprijin
Realitatea PLUS a obținut în exclusivitate stenograme din ședința PNL, unde Ilie Bolojan a cerut sprijin. Potrivit unor surse din interiorul partidului, Bolojan le-a spus membrilor conducerii să nu se torpileze din interior și a cerut să nu îi fie schimbați oamenii.
Ilie Bolojan: Nu vă cer să mă susțineți pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer ceva: să nu ne torpilăm din interior. Înțeleg că doamna Mos are o circumstanță agravantă că e de la Bihor. Dar cu Gabi Andronache ce aveți? E un om serios, e profesionist. Să nu schimbăm oamenii. Slăbim poziția în coaliție. Oare ajută partidul să aibă el o opoziție șubrezită în coaliție. Dragoș Pîslaru, spre exemplu, aduce puncte în plus lui Ciprian Ciucu. Pîslaru are expertiză în fonduri europene.
Alina Gorghiu: Competiția nu are cum să șubrezească partidul, poate doar să îl întărească. Toți parlamentarii au dreptul de a fi aleși.
Romică Andrei Baciu: Competiția și dreptul la libera exprimare sunt esențiale.Trebuia la partid să vorbim de măsuri și angajări de răspundere.
