Advertising
Politica· 1 min citire
Sprijin militar pentru Ucraina, ce au stabilit liderii lumii la Summitul G7. Ana-Maria Păcuraru, transmisiune specială pentru REALITATEA PLUS
Ana Maria Păcuraru
Publicat17 iun. 2026, 13:12
SursăRealitatea PLUS
Liderii marilor economii mondiale promit mai mult sprijin militar pentru Ucraina. De asemenea, Donald Trump a reușit la Summitul G7 din Franța să încheie un acord între SUA și Iran, și a obținut redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei transmite informații în exclusivitate pentru Realitatea Plus.
Citește și
- 11:40Tomac rupe tăcerea după eșecul negocierilor: Ce premier vor, de fapt, PNL și PSD
- 11:34Negocieri de ultimă oră pentru votul de învestire: de unde ar putea obține Adrian Veștea sprijinul necesar
- 10:45SURSE Adrian Veștea va candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru conducerea partidului
- 09:33Liberalii din tabăra lui Bolojan, întâlnire de taină la un restaurant de lux. Ce strategii fac în plin război politic FOTO/VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News