ȘOCANT! CUM A ÎMPĂRȚIT NICUȘOR DAN ȘEFIA SRI PENTRU VOTURI. ACOLIȚII EDILULUI, PUȘI SĂ INTERVINĂ PE LÂNGĂ CEILALȚI CANDIDAȚI

Candidatul independent Daniel Funeriu a dezvăluit că a fost sunat de mai multe ori de oamenii lui Nucușor Dan pentru a-i cere să se retragă din cursa electorală în favoarea edilului

Tupeu fără limite! Nicușor Dan susține că nimeni nu i-a solicitat lui Daniel Funeriu să se retragă în favoarea sa, chiar dacă fostul ministru al învățământului a dezvăluit în mijlocul ultimei dezbateri electorale că a fost sunat în repetate rânduri în acest scop de oamenii edilului. Totul după ce, în presă au apărut informații conform cărora așa-zisul candidat independent ar fi promis funcția de șef al Serviciului Român de Informații mai multor persoane pentru a-și îndeplini planul de a ajunge la Cotroceni, inclusiv lui Ludovic Orban sau Allen Coliban pentru a o sabota pe Lasconi.

În cadrul dezbaterii electorale pentru alegerile prezidențiale din 2025, organizată de Televiziunea Română, marți seară, la Palatul Cotroceni, candidatul independent Daniel Funeriu a dezvăluit că a fost sunat de mai multe ori de oamenii lui Nucușor Dan pentru a-i cere să se retragă din cursa electorală în favoarea edilului. În schimbă, fostului ministru al învățământului ar fi primit șefia SRI.

Afirmația lui Funeriu a fost trecută repede cu vederea de toți cei prezenți la dezbatere, însă jurnalista Realitatea PLUS care se afla în sală a insistat ca Nicușor Dan să răspundă la aceste acuzații.

Redăm mai jos, dialogul dintre jurnalista Realitatea PLUS, Nicușor Dan și Daniel Funeriu:

Nicușor Dan refuză, în continuare, să facă publice numele celor care îi sponsorizează campania electorală cu milioane de lei

Jurnalista Realitatea PLUS: ”Aș vrea să îi adresez întrebarea lui Nicușor Dan. Un membru al campaniei dumneavoastră, unul dintre susținătorii dumneavoastră, Ludovic Orban, i-a solicitat lui Daniel Funeriu să se retragă din cursă în favoarea dumneavoastră. În urma aranjamentului, ar fi urmat să primească funcția de șef al Serviciului Român de Informatii. Ar mai fi fost și alte persoane, cum ar fi un arnjament cu Allen Coliban ca sa o trădeze pe Elena Lasconi și i s-ar fi promis aceeași funcție. Mai aveți persoane cărora le oferiți funcția asta, e doar una, dar de ce să se retragă alți candidați când ziceți că sunteți printre primii, vă e teamă că nu strangeți suficiente voturi?”

Nicușor Dan: ”Da, povestiți foarte frumos, dar eu n-am nimic de a face cu ce povestiți dumneavoastră. E prima oară când aud lucurile pe care le spuneți. Nimeni în numele meu nu a solicitat nimic.”

Daniel Funeriu: ”Sunteți marioneta cuiva? Oamenii mă sună pentru dumneavoastră.”





