Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 nov. 2026, 19:02

Jurnalista Realitatea PLUS Alessia Păcuraru și avocata Laura Vicol au analizat documentele și momentele importante din dosarul penal care îl vizează pe Călin Georgescu. Cronologia începe cu o plângere depusă în 2022, în care numele fostului candidat la prezidențiale nu era menționat, și continuă cu sesizări la DNA și DIICOT, condamnarea lui Ion Leu și reunirea unor dosare în decembrie 2024.

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