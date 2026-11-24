Adrian Țuțuianu, șeful AEP, spune că acuzațiile USR și PNL la adresa instituției sunt „o manipulare sau o necunoaștere a legislației”. Într-un interviu la Realitatea PLUS, Țuțuianu a vorbit despre schimbările pregătite în organizarea AEP și despre rolul instituției la înregistrarea alianțelor politice.
Adrian Țuțuianu explică reorganizarea Autorității Electorale Permanente
În cadrul intervenției de la Realitatea PLUS, Adrian Țuțuianu a vorbit despre necesitatea consolidării structurilor centrale ale AEP, printr-o reorganizare care să permită o mai bună coordonare a activității la nivel național.
Președintele instituției a explicat că măsura urmărește atât eficientizarea activității administrative, cât și respectarea schemelor de personal stabilite prin Ordonanța 7/2026.
În fiecare structură județeană, potențăm structurile centrale ale autorității, pentru că acestea sunt cele care elaborează legislație și contribuie la punerea în aplicare, în principal, a atribuțiilor instituției, chestiune care, sigur că, a generat și generează discuții și care trebuie făcută din două motive: pe de o parte, pentru a da coerență activității instituției și, în al doilea rând, pentru a ne putea încadra în schemele de personal care au fost stabilite prin Ordonanța 7 pe 2026”
a declarat Adrian Țuțuianu/AEP.
Șeful AEP, despre acuzațiile USR și PNL privind blocarea unei alianțe
Un alt subiect abordat în cadrul emisiunii a fost controversa legată de posibila implicare a Autorității Electorale Permanente în procedurile privind formarea unei alianțe între USR și PNL.
Adrian Țuțuianu a fost întrebat despre acuzațiile potrivit cărora cele două formațiuni politice ar fi împiedicate de AEP să își concretizeze demersul politic, în contextul discuțiilor privind modificarea legislației referitoare la înființarea partidelor.
Președintele AEP a explicat că situația trebuie analizată prin prisma diferențelor juridice dintre alianțele politice și alianțele electorale. Potrivit acestuia, cele două categorii au proceduri distincte de înregistrare și implică instituții diferite.
Adrian Țuțuianu: Alianțele politice se înregistrează la AEP, cele electorale la BEC
Sunt două categorii de alianțe: alianțe politice și alianțe electorale. Alianțele politice, proiectul nostru prevede că se înregistrează la AEP. Alianțele electorale de care vorbesc cei de la PNL și USR se înregistrează la Biroul Electoral Central. Deci nu are nicio legătură AEP-ul, este pur și simplu o manipulare sau o necunoaștere a legislației
a declarat Adrian Țuțuianu/AEP.
Potrivit explicațiilor lui Țuțuianu, prezentate în cadrul intervenției de la Realitatea PLUS, înregistrarea unei alianțe electorale între două partide intră în competența Biroului Electoral Central, nu a Autorității Electorale Permanente.
Declarațiile vin în contextul disputelor privind atribuțiile AEP, modificarea legislației electorale și reorganizarea instituției, subiecte care au generat reacții atât în zona politică, cât și în rândul reprezentanților sindicatelor din administrație.