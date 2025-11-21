Scandal uriaș pe cifrele economice. Sindicatele demontează anunțurile premierului Bolojan și anunță taxe noi din 2026

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Război deschis între Guvern și reprezentanții angajaților. Blocul Național Sindical (BNS) a lansat un atac extrem de dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că prezintă o realitate falsă românilor. În timp ce Executivul vorbește despre redresare și tăieri de cheltuieli, sindicatele pun pe masă cifre care arată exact contrariul: economia scade, iar datoriile au explodat.