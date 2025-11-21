Scandal uriaș pe cifrele economice. Sindicatele demontează anunțurile premierului Bolojan și anunță taxe noi din 2026

Război deschis între Guvern și reprezentanții angajaților.
Război deschis între Guvern și reprezentanții angajaților. Blocul Național Sindical (BNS) a lansat un atac extrem de dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că prezintă o realitate falsă românilor. În timp ce Executivul vorbește despre redresare și tăieri de cheltuieli, sindicatele pun pe masă cifre care arată exact contrariul: economia scade, iar datoriile au explodat.
Mesajul transmis de BNS este clar: măsurile luate până acum nu au reparat nimic, ci au făcut mai mult rău, iar ce este mai greu abia urmează pentru populație.
Economia este pe minus, nu pe plus
Sindicaliștii contrazic total optimismul premierului. Potrivit datelor prezentate de aceștia, în trimestrul al treilea din 2025, economia României nu a crescut, ci a intrat „pe roșu”, înregistrând o scădere de 0,2%. Cauza principală ar fi tocmai măsurile de austeritate și taxele noi care au sufocat firmele și puterea de cumpărare a oamenilor.
BNS susține că Guvernul Bolojan aplică o politică de „represiune financiară” împotriva românilor corecți. Lista măsurilor care au lovit în nivelul de trai este lungă: creșterea TVA-ului și a accizelor, impozitarea suplimentară a pensiilor și tăierea burselor pentru elevi și studenți. Mai mult, există riscul real ca salariul minim să fie înghețat, deși inflația a mâncat 10% din banii românilor doar în acest an.
Șocul care ne așteaptă în 2026
Cea mai îngrijorătoare parte a avertismentului vizează începutul anului viitor. Sindicatele susțin că Guvernul pregătește o nouă lovitură pentru buzunarele cetățenilor. Se vorbește despre o creștere uriașă, de cel puțin 75%, a impozitelor locale, dar și o nouă majorare a accizelor. Practic, deținerea unei case sau a unei mașini va deveni mult mai scumpă din ianuarie 2026.
Datoria țării a explodat în câteva luni
BNS a demontat și mitul reducerii cheltuielilor statului. Sindicatele arată că, de când a preluat actuala coaliție puterea în iunie 2025, gaura din buget (deficitul) a crescut de la 70 de miliarde de lei la peste 102 miliarde în septembrie.
România a ajuns să plătească sume astronomice doar pe dobânzi la împrumuturi. Doar în luna octombrie, statul a plătit dobânzi de 6,76 miliarde de lei.
„Asta înseamnă 218 milioane de lei dobânzi în fiecare zi și 9 milioane de lei pe oră”, se arată în analiza sindicatului.
În comparație cu aceste sume uriașe aruncate pe dobânzi, economiile cu salariile bugetarilor cu care se laudă premierul sunt o picătură într-un ocean, reprezentând o sumă infimă. Sindicaliștii cer Guvernului să oprească taxarea excesivă, avertizând că, în loc de redresare, ne îndreptăm direct spre o recesiune profundă și sărăcie.