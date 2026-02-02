Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective de infrastructură din Ucraina
Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective de infrastructură din Ucraina
Război în Ucraina, ziua 1440
„În ciuda promisiunilor privind un eventual armistițiu, Rusia continuă să lanseze atacuri nocturne asupra unor obiective energetice din Ucraina, în condițiile unei ierni grele și ale unor temperaturi mult sub zero grade.
UPDATE 7:40 - Explozii și incendiu în regiunea rusă Belgorod, după un presupus atac cu drone
Mai multe explozii au fost raportate în noaptea de 2 februarie în orașul Stary Oskol, regiunea Belgorod, unde autoritățile ruse susțin că un atac cu drone atribuit Ucrainei ar fi provocat un incendiu la o locuință.
Locuitori din zonele de nord și nord‑est ale orașului au declarat că au auzit cel puțin șase detonări puternice și au observat lumini intense pe ce
Guvernatorul regiunii, Veaceslav Gladkov, afirmă că dronele ar fi avariat mai multe clădiri, iar suflul unei explozii ar fi spart geamurile a peste trei blocuri. Acesta a mai spus că două persoane ar fi murit în urma incidentului.
Armata ucraineană nu a comentat până acum informațiile, iar relatările nu au putut fi verificate independent.
Regiunea Belgorod, aflată la granița cu regiunile ucrainene Sumî, Harkiv și Luhansk, este folosită frecvent ca punct de lansare pentru atacuri rusești asupra teritoriului ucrainean.
