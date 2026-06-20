Politica· 1 min citire

Recep Tayyip Erdogan vine la București. Anunțul președintelui Nicușor Dan: ”Va avea loc şi o şedinţă comună de guverne”

Nicușor Dan și Erdogan

Nicușor Dan și Erdogan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 iun. 2026, 20:39

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, este așteptat să efectueze o vizită la București, ”cel mai probabil în acest an”, potrivit unui anunț făcut sâmbătă, la Istanbul de președintele României, Nicușor Dan.

„Așteptăm o vizită a președintelui turc la București, în acest an, foarte probabil. În momentul în care ea va avea loc, va avea loc și o ședință comună de guverne”, a declarat președintele României.

Liderul de la Cotroceni a ținut să precizeze că se dorește, cu acel prilej, și organizarea unui forum de afaceri.

„Ne dorim foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să avem, cu acel prilej, un mare forum de afaceri”, a mai spus Nicușor Dan, după ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR, „Contraamiral August Roman”, la care a participat împreună cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ce a facut nicusor dancandidat nicusor dan

Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe