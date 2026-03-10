Război în Ucraina, ziua 1478. Un nou bilanț sumbru: peste 1,2 milioane de pierderi omenești pentru armata rusă

Rusia a înregistrat aproximativ 1.274.040 de victime în războiul din Ucraina de la începutul invaziei la scară largă, pe 24 februarie 2022, până la 9 martie 2026, potrivit datelor publicate de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Negocierile de pace Ucraina–Rusia, în impas după ce Trump își mută atenția spre criza din Iran

Eforturile diplomatice pentru oprirea războiului din Ucraina au intrat într-o fază de incertitudine, după ce administrația Trump și-a concentrat prioritățile pe escaladarea tensiunilor cu Iranul.

Runda următoare de discuții trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, programată inițial pentru începutul lunii martie la Abu Dhabi, a fost amânată pe fondul atacurilor reciproce dintre Washington, Tel Aviv și Teheran.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că negocierile au fost suspendate, explicând că „prioritatea partenerilor este acum situația din Iran”. Surse ucrainene au declarat că întâlnirea nu a avut loc în principal din cauza părții americane, ceea ce ridică semne de întrebare privind calendarul și locul viitoarelor discuții.

UPDATE - Contraofensiva Ucrainei avansează pe frontul de sud: Kievul anunță noi teritorii eliberate

Forțele ucrainene continuă operațiunile de contraofensivă pe frontul de sud, a declarat comandantul-șef Oleksandr Syrskyi.

Potrivit acestuia, trupele de asalt aerian au recâștigat controlul asupra a peste 285 de kilometri pătrați în ultimele săptămâni, marcând cea mai amplă avansare teritorială într-o singură lună de la ofensiva din regiunea Kursk din 2024. Syrskyi subliniază că, pentru prima dată în doi ani, Ucraina a recuperat mai mult teritoriu decât a pierdut în aceeași perioadă.

UPDATE - Cinci persoane au fost rănite în atacurile rusești asupra orașului Herson

Administrația Militară a Regiunii Herson a anunțat că cinci persoane au fost rănite în atacurile rusești asupra orașului, din dimineața zilei de 9 martie.

Potrivit reprezentanților instituției, victimele sunt patru femei cu vârste cuprinse între 35 și 91 de ani, dar și un bărbat de 61 de ani.

Rușii au lansat un atac cu drone asupra districtului Dniprovskyi din orașul Herson, în jurul orei 09:00, iar pe lângă rănirea celor cinci cetățeni ucraineni, exploziile au avariat și infrastructura unui bloc.

UPDATE - Robert Fico amenință că ar putea bloca fondurile UE destinate Ucrainei

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că ar putea bloca fondurile Uniunii Europene destinate Ucrainei dacă premierul ungar Viktor Orbán pierde viitoarele alegeri din Ungaria. Declarația a fost făcută într-un mesaj video publicat pe 8 martie, în contextul tensiunilor legate de oprirea livrărilor de petrol prin conducta Drujba. În prezent, Ungaria blochează un împrumut de aproximativ 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, iar Slovacia și Ungaria au intensificat presiunile asupra Kievului după ce transportul de țiței rusesc prin această conductă a fost oprit.