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Politica· 2 min citire
Putin lansează un avertisment dur: „NATO se pregătește pentru un război împotriva Rusiei”
Vladimir Putin
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat marți, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Kremlin în fața absolvenților academiilor militare ruse, că NATO și-ar intensifica pregătirile pentru un posibil conflict cu Rusia, relatează dpa și Reuters.
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