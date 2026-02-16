Prima ședință a Coaliției, după ce țara a intrat în recesiune, a început VIDEO

PSD nu este de acord cu tăierea de 10% în toate domeniile

Prima sedință a Coaliției, după ce România a intrat in recesiune tehnică, a început. Sunt tensiuni uriașe în Coaliție, în contextul în care Ilie Bolojan este contestat tot mai des pentru măsurile dure, inclusiv de miniștrii. Principala temă a discuțiilor care încep în aceste momente este pachetul trei pe care Guvernul Bolojan îl adoptă săptămâna asta! Conform surselor Realitatea PLUS, PSD nu este de acord cu tăierea de 10% a salariilor în toate domeniile și merge în ședința Coaliției cu o serie de condiții pentru Bolojan.

UPDATE - Grindeanu: „Dacă cei de la USR vor să taie salariile tuturor, noi nu suntem de acord. Le urăm succes”

Sorin Grindeanu a fost întâmpinat de reporteri înainte de ședința coaliției de astăzi, ora 13. Liderul social-democrat a punctat clar că PSD nu este de acord cu tăierea salariilor polițiștilor, jandarmilor, profesorilor și medicilor pe care o susțin USR și PNL. Întrebat dacă Bolojan ar trebui demis după anunțul intrării României în recesiune, liderul PSD s-a abținut din a comenta.

Reporter: USR spunea că nu sunt de acord cu excepțiile pe care le-ar vrea partidul în această lege a administrației?

Grindeanu: Pe care le vrea cine? PSD-ul?

Reporter: Dumneavoastră ați semnat reforma cu aceste tăieri în administrația centrală, spun cei de la USR.

Grindeanu: Bun, o să aștept să vedem ce spun. Dacă cei de la USR vor să taie salariile medicilor, profesorilor, milițienilor, jandarmilor, la toată lumea, noi nu suntem de acord. Le urăm succes.

Reporter: Ar trebui schimbat Bolojan după anunțul că am intrat în recesiune tehnică?

Grindeanu: Vă dați seama că asta nu este o analiză pe care o putem face în lift.

ȘTIRE INIȚIALĂ - Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, întâlnire de gradul zero înainte de ședința Coaliției. Ce au discutat cei doi lideri

Reporter: Ce ați discutat cu domnul Grindeanu înainte de Coaliție? Vă coordonați pozițiile înainte de ședința cu Coaliția?

Kelemen Hunor: Ne întâlnim și separat, și împreună. Săptămâna trecută sau acum două săptămâni m-am întâlnit, când n-am avut Coaliție, cu domnul Boloșan. Acum, cu domnul Grindeanu, mi se pare normal. M-aș întâlni și cu domnul Fritz.

Reporter: Cum vedeți faptul că pe reforma administrativă nu sunteți în total acord?

Kelemen Hunor: Deci, în Coaliție putem discuta despre subiectele prin Coaliție. Eu niciodată nu vorbesc înainte de Coaliție de subiecte.”

Reporter: Vă așteptați astăzi la o decizie în ceea ce privește reducerea impozitelor locale, pentru că ați venit cu o propunere?

Kelemen Hunor: O susținem, bineînțeles.

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni, la ora 13:00, o ședință de urgență a coaliției de guvernare, la Palatul Victoria, pe fondul tensiunilor apărute după confirmarea oficială a recesiunii tehnice în care a intrat România. Întâlnirea are loc cu doar câteva zile înainte de termenul-limită pentru adoptatea bugetului pe 2026.