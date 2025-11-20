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Numire surpriză la Guvern semnată de premierul Bolojan. Cumnata lui Cătălin Drulă a primit o funcție importantă în MIPE

Numire surpriză la Guvern semnată de premierul Bolojan. Cumnata lui Cătălin Drulă a primit o funcție importantă în MIPE

Numire surpriză la Guvern semnată de premierul Bolojan. Cumnata lui Cătălin Drulă a primit o funcție importantă în MIPE

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 20 nov. 2025, 17:17

Ministerul care se ocupă de banii europeni are un nou șef în echipa de conducere.

Ministerul care se ocupă de banii europeni are un nou șef în echipa de conducere. Este vorba despre Alina-Roxana Gîrbea, care a fost numită secretar de stat printr-o decizie semnată de premierul Ilie Bolojan. Această mutare a atras atenția pentru că noua oficială este cumnata lui Cătălin Drulă, cel care candidează din partea USR la Primăria Capitalei.

Ea vine pe postul ocupat până acum de Luminița Zezeanu, o persoană susținută de PSD și numită în funcție anul trecut de fostul premier Marcel Ciolacu.

Ministrul Dragoș Pîslaru a fost întrebat despre legătura de rudenie dintre noua sa colegă și Cătălin Drulă. El a răspuns că nu este treaba lui să cerceteze viața privată a oamenilor. Ministrul a spus clar că a primit-o pe Alina Gîrbea la muncă și că este sigur că vor colabora bine. Pentru el, contează că aceasta este pregătită profesional și că CV-ul ei arată că poate să facă față acestei funcții grele.

Alina Gîrbea este sora partenerei de viață a lui Cătălin Drulă. Numele ei a mai apărut în discuții anul trecut, când a fost pe listele USR Timiș pentru Senat, dar nu a prins un loc în Parlament.

Dincolo de discuțiile despre familie, noua secretară de stat are o pregătire serioasă. A făcut școala la București și la Paris, la o universitate de top. Mai mult, a lucrat timp de 14 ani la Bruxelles, în instituțiile mari ale Uniunii Europene, unde a colaborat cu politicieni importanți. Așadar, cei care au numit-o spun că experiența ei o recomandă, nu familia.

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