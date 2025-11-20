Advertising
Politica· 2 min citire
Numire surpriză la Guvern semnată de premierul Bolojan. Cumnata lui Cătălin Drulă a primit o funcție importantă în MIPE
Numire surpriză la Guvern semnată de premierul Bolojan. Cumnata lui Cătălin Drulă a primit o funcție importantă în MIPE
Ministerul care se ocupă de banii europeni are un nou șef în echipa de conducere.
Citește și
- 21:48Ilie Bolojan rupe tăcerea despre relația cu Nicușor Dan: „Nu am simțit astfel de lucruri”
- 17:30Ion Cristoiu, verdict-bombă: Ilie Bolojan lasă impresia că este adevăratul președinte. Respingerea guvernului Veștea a fost o greșeală
- 17:22Vreme extremă în România! Autoritățile au activat Comitetul de urgență din cauza riscurilor majore
- 17:13Lovitură majoră pentru Ilie Bolojan: instanța suspendă deciziile conducerii PNL și excluderea oamenilor lui Veștea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News