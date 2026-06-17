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Negocieri de ultimă oră pentru votul de învestire: de unde ar putea obține Adrian Veștea sprijinul necesar

Negocieri pentru formarea Guvernului Veștea

Negocieri pentru formarea Guvernului Veștea

Scris deStoica Marian
Publicat17 iun. 2026, 11:34
Sursărealitatea.net

Adrian Veștea încearcă să strângă majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului, iar calculele politice arată că mizează pe voturi venite din mai multe grupuri parlamentare. În timp ce are deja susținători declarați, există formațiuni de unde șansele de a obține voturi rămân reduse.

DE UNDE POATE LUA ADRIAN VEȘTEA VOTURI

PSD - 127
PNL - aproximativ 25 parlamentari (din 76)
Minorități - 17
Uniți pentru România - 15
Neafiliați - 23
PACE - 11
POT - 14
SOS – 15

TOTAL: 247

Sursă: Realitatea PLUS

CINE ÎL SUSȚINE PE ADRIAN VEȘTEA

PSD - 127
PNL - aproximativ 25 parlamentari
Minorități - 17
Uniți pentru România - 15
Neafiliați - 23
PACE - 11
AUR - 90 (?)
POT - 14
SOS – 15

TOTAL: 337

Sursă: Realitatea PLUS

PARTIDELE DE UNDE VEȘTEA ARE ȘANSE MICI SĂ OBȚINĂ VOTURI

USR - 59 (?)
PNL - 51 (gruparea lui Bolojan)
UDMR - 31 (?)

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