Moțiunile depuse de AUR împotriva miniștrilor lui Bolojan vor fi dezbătute luni după-amiază

Cele trei moțiuni simple depuse de AUR în Parlament, împotriva miniștrilor lui Ilie Bolojan, vor fi dezbătute și supuse votului luni, la ora 16:00, au decis miercuri senatorii.

Parlamentarii AUR au depus trei moțiuni simple: una vizează Ministerul Educației, minister condus interimar de către premierul Ilie Bolojan. O altă moțiune vizează poziția pe care o are Guvernul în acordul Mercosur și, de asemenea, vorbim și despre o moțiune care vizează Ministerul Apărării.

Cei din AUR pregătesc și o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, asta dacă Executivul își va asuma răspunderea în Parlament pe pachetul reformei administrative, conform anunțului făcut de liderul senatorilor AUR, parlamentarul Petrișor Peiu.

