Ministrul Energiei, despre criza apei din Argeș: „Hidroelectrica și-a făcut datoria. Nu este corect să fie atacată doar pentru că unii caută capital electoral”

Bogdan Ivan clarifică situația din Argeș

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a acceptat invitația la „Ora Guvernului” pentru a clarifica rolul instituției pe care o conduce în criza apei potabile din Curtea de Argeș. Ivan a transmis că lucrările la barajul Vidraru sunt obligatorii, întrucât construcția „și-a depășit de două ori durata estimată de viață”. Ministrul Energiei a adăugat că adevărata cauză a crizei de la Curtea de Argeș o reprezintă lipsa investițiilor în stația locală de tratare a apei, potrivit realitatea.net.

„Am acceptat invitația la Ora Guvernului privind situația apei potabile din Curtea de Argeș, pentru că este normal să clarifici public ce ține de competența ta și ce nu, chiar și atunci când ești ținta unor atacuri politicianiste venite inclusiv din partea partenerilor de coaliție.”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a precizat că lucrările de la barajul Vidraru sunt obligatorii, în condițiile în care construcția datează din 1966 și și-a depășit de două ori durata de viață estimată. Bogdan Ivan a subliniat că Ministerul Energiei nu are atribuții în stabilirea debitelor și nici în potabilizarea apei, responsabilitatea revenind Administrației Naționale „Apele Române”.

Bogdan Ivan clarifică situația din Argeș: „Ministerul Energiei nu stabilește debitele și nu potabilizează apa”

„1. Ministerul Energiei nu stabilește debitele și nu potabilizează apa. Apele Române stabilesc și coordonează tehnic regimul hidrologic.2. Tot Apele Române coordonează programul de golire de la Vidraru, proces început încă de acum 10 ani, cu toate avizele necesare, inclusiv Acordul de Mediu emis de APM.3. Lucrările de la Vidraru nu sunt opționale. Barajul este pus în funcțiune în 1966. Astăzi și-a depășit de două ori durata estimată de viață și este un obiectiv de importanță critică pentru Sistemul Energetic Național.4. Hidroelectrica și-a făcut datoria. Nu voi permite nimănui să transforme o companie strategică într-un țap ispășitor doar pentru că este convenabil politic. Când o companie lucrează profesionist, respectă legea și execută o investiție strategică, nu este corect să fie atacată doar pentru că unii caută capital electoral.”, a scris Ivan pe Facebook.

Bogdan Ivan: „Întreaga criză are o cauză clară, lipsa investițiilor în stația locală de tratare a apei”

Ivan a precizat că adevărata cauză a crizei de la Curtea de Argeș o reprezintă infrastructura locală de tratare a apei, pusă în funcțiune în 1970, care nu poate face față nivelurilor mari de turbiditate.

„O stație pusă în funcțiune în 1970.O infrastructură complet depășită.O capacitate de tratare care suportă niveluri de turbiditate incomparabil mai mici (50-60 NTU) decât cele pe care le pot gestiona stațiile moderne (1.000 NTU).”

În același context, ministrul a enumerat măsurile luate de Hidroelectrica pentru a limita efectele situației: manevre hidrotehnice pentru decantarea apei, menținerea volumelor necesare alimentării populației, coordonare permanentă cu autoritățile și reducerea debitului de golire cu 50%, de la 47 la circa 25 de metri cubi pe secundă.

„Ce a făcut Hidroelectrica (inclusiv din cheltuială proprie) pentru a preveni și gestiona această situație:1. A realizat manevre hidrotehnice pentru decantarea apei în lacuri adiacente, pentru scăderea naturală a turbidității.2. A menținut volumele necesare alimentării populației.3. A asigurat coordonare permanentă cu ANAR, cu autoritățile locale și cu operatorul de apă Aquaterm.4. A respectat toate avizele și condițiile legale.5. A redus cu 50% debitul de golire, în urma solicitărilor locale (de la 47 mc/s, la circa 25 mc/s).”„Așadar, Ministerul Energiei și Hidroelectrica și-au îndeplinit obligațiile.Concluzia mea după dezbaterea de ieri este una simplă: unii dintre colegii de la USR nu au întrebări și nu caută soluții. Au doar acuzații și convingeri politice.”, a încheiat Bogdan Ivan.